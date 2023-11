O Rio Grande do Sul registrou um aumento de 39% no número de presos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa (Enem PPL) 2023. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), são 3.330 detentos inscritos na edição deste ano, contra 2.398 em 2022. As inscrições foram encerradas em 27 de outubro.