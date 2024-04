As 99 escolas da rede municipal de Porto Alegre têm até o final de julho para substituir todo o sistema de sirenes tradicionais por sinais musicais e visuais. A Lei 13.826/2023, proposta pela Câmara de Vereadores da Capital, promove a inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscando evitar o desconforto dos alunos sensíveis ao dispositivo usado nos colégios para marcar a troca de disciplinas e o recreio.