Escolas privadas e da rede pública de Bagé, na Campanha, estão em processo de mudança de alarmes por toques musicais mais leves para comunicar as mudanças de turnos e os intervalos aos alunos. A proposta, aprovada na Câmara de Vereadores, busca adequar o ambiente escolar aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).