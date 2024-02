O Ministério da Educação (MEC) recebeu 167 assinaturas do termo de compromisso do Programa Pé-de-Meia. Conforme o ministério, a poupança do Ensino Médio teve adesão de todas as redes estaduais que ofertam essa etapa de ensino e de 74 secretarias de educação municipais. Outras 66 instituições federais também irão colaborar. O prazo de adesão ao programa terminou no último domingo (25).