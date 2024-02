Quando chegaram de mudança em Capão da Canoa há cinco anos, Karina de Abreu e Rafael Jaehn –que antes viviam em Caxias do Sul, na Serra – logo conseguiram uma vaga por transferência para Matheus, atualmente com 10 anos. Realidade distinta da filha mais nova, Alice, que com três anos aguarda há mais de um ano a vaga em uma creche. A família mora em Capão Novo, a menos de 50 metros da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Novo.