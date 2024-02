Listados em maioria no ranking das 10 cidades do Rio Grande do Sul que mais cresceram entre 2010 e 2022, os municípios do Litoral Norte representam qualidade de vida e tranquilidade para aqueles que decidiram viver perto do mar nos últimos anos. Mas esse aumento significativo da população gera desafios para as prefeituras, que precisam se adaptar para atender um número maior de demandas relacionadas à saúde, educação e infraestrutura.