Programa de capacitação para pessoas com deficiência oferece 80 bolsas; veja como participar

O grupo educacional Cogna Educação está com inscrições abertas para o programa Criando Pontes, que oferece 80 bolsas de estudo para formação na área administrativa. A iniciativa visa capacitar e desenvolver talentos para ampliar a empregabilidade de pessoas com deficiência.

Interessados podem se inscrever pelo site oficial do programa. As aulas serão on-line e ao vivo, com até 228 horas de capacitação técnica e acompanhamento psicopedagógico durante todo o processo.