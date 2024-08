Uma movimentação intensa marcou o início deste domingo (18) no entorno do campus da PUCRS, um dos locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) em Porto Alegre. Conhecido como o "Enem dos Concursos", o exame teve mais de 78 mil inscritos no Rio Grande do Sul, com aplicação de avaliações em outros nove municípios gaúchos.