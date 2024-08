Após uma primeira etapa com 2h30min de duração na manhã deste domingo (18), a segunda prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) é realizada no turno da tarde. A aplicação começou às 14h30min e os candidatos têm até as 18h para responder questões de conhecimentos específicos. Todos os participantes são obrigados a ficar pelo menos duas horas dentro da sala.