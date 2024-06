Quando se trata do ambiente organizacional, não é raro ver profissionais esgotados com a rotina de trabalho, muitas vezes desempenhando tarefas que vão além de suas funções e trabalhando mais horas do que o previsto. O grande problema, segundo especialistas ouvidas por GZH, é quando os trabalhadores não percebem que chegaram a um ponto de exaustão e seguem vivenciando uma rotina intensa, com poucos momentos de descanso.