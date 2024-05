Ainda não há nova data para realização do Concurso Nacional Unificado, conforme o governo federal. O anúncio oficial do adiamento das provas em todo o país foi feito nesta sexta-feira (3), no Palácio do Planalto, pela ministra Esther Dweck, titular do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, em entrevista coletiva à imprensa.