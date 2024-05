O presidente Lula conduziu uma longa reunião no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (3), antes de decidir pelo adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), que seria realizado no domingo (5). Único gaúcho na cúpula do governo, o ministro da Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, tentava convencer colegas de Esplanada nos últimos dias sobre a necessidade de assegurar o adiamento no Rio Grande do Sul. Até a manhã desta sexta, a ideia estava descartada. Mas o quadro mudou por duas razões.