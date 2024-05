Uma nova comitiva de ministros do governo Lula retornará ao Estado neste sábado (4) para instalação de um escritório de crise. A estrutura ficará em Porto Alegre e servirá para a coordenação de ações integradas do governo federal com o Piratini e as prefeituras de cidades atingidas pela chuva e suas consequências. Já estão confirmadas as presenças dos ministros Waldez Goes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Comunicação Social).