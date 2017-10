Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O professor de física Adrô Lara conhece de perto a montanha russa de emoções em que os estudantes embarcam em anos de Enem. Coordenador pedagógico do Unificado Zona Sul, em Porto Alegre, Lara acompanha a trajetória de cada estudante, os aconselha e auxilia na empreitada.

Nesta entrevista, o professor dá dicas preciosas para candidatos e seus familiares enfrentarem as próximas semanas com serenidade.

Quais são os principais adversários do candidato no Enem?

O maior adversário do candidato é ele mesmo. A proximidade da prova vai tomando os dias de cada vez mais ansiedade. Essa ansiedade vira confusão. Às vezes, pequenos percalços se tornam algo muito maior do que são: tem alunos que começam a chorar porque não conseguem resolver um teste de matemática. Com a proximidade, começam a querer estudar tudo ao mesmo tempo. O candidato que não se preparou tão bem começa a perceber que falta pouco tempo.

É possível tornar mais leve a reta final?

Sim, com um plano de estudos. Candidatos e candidatas têm de fazer uma grade de horário de forma que possam conciliar o estudo com as atividades do dia a dia – o passeio com cachorro, a academia, a namorada, o cinema no fim de semana, o aniversário do amigo, momento com a família.

Como se tranquilizar no dia de prova?

O candidato tem meia hora após o fechamento dos portões para ficar ali parado, só com os pensamentos. Nessa primeira meia hora, tem de tentar baixar a adrenalina. Não espere que, ao pegar a prova, vá estar tranquilo. É normal que o aluno, no começo do processo de resolução, se sinta nervoso, um pouco confuso. Mas com o tempo, a adrenalina vai baixando e cada um encontra seu ritmo para fazer a prova. Vá fazendo a leitura das questões que pareçam mais fáceis. Se tiver um obstáculo mais difícil, passe adiante. Esse método vai dando confiança.

Há técnicas de relaxamento que se recomende?

É importante evitar exercícios novos. Se faço ioga e conheço exercícios de respiração, vou continuar. Quem nunca fez não deve inventar de fazer. Procure ver o que lhe acalma. Tem quem vá morder a caneta, quem vá bater a perna. Cada um vai ter uma forma de, fisicamente, expressar o estresse momentâneo. Por isso é bom fazer simulados antes, mesmo em casa, para não chegar ao Enem tão "cru".

Como não desanimar diante de um primeiro dia ruim?

Quando era sábado e domingo, sempre aconselhávamos os alunos a não conferir gabaritos. Agora, eles vão para o cursinho, encontrarão pessoas comentando a prova, é difícil que consigam ficar alheios ao resultado. Mas eles têm de entender que, mesmo depois do gabarito oficial, o número de acertos que cada um tem não significa sua nota. Tem de ser levada em consideração a TRI. E mesmo quem fizer muitos acertos vai pensar: "Se acertei as 90, é porque este Enem estava muito fácil". É muito raro o aluno que, ao fazer um grande número de acertos, fica confiante. Então, não vale a pena perder tempo buscando resolução de provas. Depois de passar a primeira prova, tem de focar na segunda etapa. Um pai ou mãe que entre em acordo com o filho para pegar a prova e não deixá-lo conferir pode ser uma ajuda importante.

De que outras formas pais e mães podem ajudar?

A família tem de estar preparada para apoiar o candidato. São muito comuns aumento de irritabilidade, ansiedade, comportamento alterado. Os pais têm de estar cientes de que os filhos precisam ser olhados. Vejam o que o filho está querendo: um abraço? Que você não fique toda hora perguntando sobre a prova? A pior frase que um pai pode dizer é "filho, não te preocupa, se não passar, o pai paga cursinho de novo", ou "se não der, não deu". Tem de incentivar, deixar claro que o filho está passando por um processo seletivo, nada mais do que isso, e dizer "o pai te apoia, torce por ti, acredita no teu potencial, e estamos juntos nisso".

Enem 2017

As provas do Enem estão marcadas para 5 e 12 de novembro. Veja o que foi publicado de dica para o exame: