Na sala de aula ou no quarto, o smartphone é uma ameaça de distração sempre à espreita. Mas, se usados com cautela, celular e computador se mostram aliados valiosos dos estudos. Quer buscar informações sobre um conteúdo? Organizar os estudos? Tirar dúvidas com professores? Há um aplicativo (ou site) para isso.

O próprio Ministério da Educação credencia o Geekie Games, uma plataforma online de estudos para o Enem. O acesso à plataforma é gratuito, e cada usuário recebe um plano de estudos personalizado com exercícios de acordo com suas dificuldades.

Além de apps, há recursos pedagógicos valiosos, como os elencados nesta página: simuladores que tornam menos abstratos os conhecimentos de física, química e biologia, apps que auxiliam na organização dos estudos e provas simuladas que cabem no bolso.

É claro: buscar informações na internet requer cuidados: proliferam nas redes sociais informações falsas e análises equivocadas de notícias que podem prejudicar o entendimento de certos temas. A dica é acessar fontes confiáveis, jornais consagrados ou instituições com respaldo.

— Se estamos trabalhando climatologia, indico o site do Inpe. Se o assunto é demografia, recomendo o IBGE. O Enem é governamental, então é importante que as fontes sejam muito claras — exemplifica o professor Cristiano Amorim, do Unificado.

Extensão da sala de aula

Cursinhos preparatórios para Enem e vestibulares têm adotado as próprias soluções online para reforçar o aprendizado. O Unificado, por exemplo, dispõe de um portal, exclusivo para seus alunos, em que são oferecidas videoaulas, conteúdos e exercícios.

— Os alunos acompanham plantões em vídeo ao vivo. Eles podem mandar perguntas e participar de casa. A gurizada gosta da ferramenta porque dá para acessar do celular. Nas videoaulas, se o conteúdo que estão vendo não interessa, já vão adiante, otimizam o tempo — explica o professor Ávila Oliveira.

Os professores ressaltam que os sites e aplicativos são complementos: não substituem o estudo presencial com profissionais atentos às dificuldades dos estudantes. Mas, para quem está mergulhado na maratona de estudos, toda ajuda é válida.

5 serviços bacanas

Com site e app para Android, o Geekie é uma plataforma credenciada pelo MEC. O serviço gratuito cria um plano de estudos a partir de questões que identificam as dificuldades do usuário. Também inclui videoaulas e simulados.

O site oferece notícias internacionais em inglês, acompanhadas de tradução e exercícios, com a credibilidade de uma das principais empresas de comunicação do mundo.

Um grande acervo de simuladores interativos de física, química, biologia e matemática. No PHET, estudantes podem entender na prática como funcionam polias ou motores à combustão, por exemplo, recorrentes em questões do Enem. A dica é do professor Adrô Lara.

Dica do professor Carlos del Castillo, do Unificado, o site traz notícias em espanhol e questões para o aluno testar a compreensão dos textos. Pratique a língua e informe-se sobre o noticiário de uma só vez.

Canal oficial do MEC, o MECFlix reúne videoaulas sobre o conteúdo de todas as provas do exame. O site tem apresentação atraente e conteúdo produzido pelo Geekie Games.

