Responder corretamente às questões do Enem exige muito mais do que o conhecimento dos conteúdos do Ensino Médio. Cabe ao candidato assimilar textos longos e extrair dos enunciados informações que nem sempre saltam aos olhos. Ser capaz de cruzar conhecimentos de áreas distintas e relacioná-los com o cotidiano é indispensável. Para saber como agir diante de cada dificuldade, é fundamental conhecer a prova, seus caminhos e armadilhas mais frequentes, dizem professores do Unificado.