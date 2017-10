Tadeu Vilani / Agencia RBS

A edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicada em dois domingos seguidos: nos dias 5 e 12 de novembro. São 180 questões, 90 por dia, 45 por área do conhecimento. Em cada área, as disciplinas se misturam. É difícil identificar onde começa uma e termina a outra.

Os professores do Unificado elencam abaixo conteúdos indispensáveis para fazer um bom exame e falam sobre a abordagem das questões a cada uma das disciplinas que elas englobam. Confira:

Linguagens

Português

"As pessoas costumam dizer que o Enem não cobra gramática. Na verdade, ele não cobra no sentido vazio, do mero conhecimento da regra. O Enem cobra a terminologia gramatical quando é indispensável para entender algum fenômeno da língua" - professor André Ávila.

Conteúdos recorrentes:

– Pronomes, conjunções, advérbios.

– Elementos de coesão, que dão articulação ao texto. Um ‘ali’ que aparece no meio do texto e se refere a algo que já foi mencionado.

– Variações linguísticas, diferenças regionais, culturais, influências que tornam nossa língua tão rica.

– Funções de linguagem: função fática, referencial, conativa, metalinguística.

Literatura

"A literatura sempre serviu de base a questões interpretativas e mesmo de funções de linguagem, tipos de texto e até figuras de estilo. Contudo, segue sendo fundamental um conhecimento mais aprofundado da história da literatura, das obras e dos autores para maior segurança e rapidez de resolução" - professor Pedro Gonzaga.

Conteúdos recorrentes:

– Autores do século 20, em especial os modernistas de 22 e Carlos Drummond de Andrade.

– Autores românticos e Machado de Assis.

Artes

"O conhecimento das artes plásticas é bastante exigido e são perguntas bem aprofundadas. Minha recomendação é uma revisão dos períodos artísticos, do renascimento aos nossos dias, passando, em especial, pela arte contemporânea, com seus conceitos e rupturas. Questões de arquitetura também podem aparecer. O uso do teatro é mais restrito", professor Pedro Gonzaga.

Dica:

– Neste ano se comemora o centenário do urinol de Duchamp.

Inglês

"É uma prova curta, são cinco questões que priorizam a capacidade de leitura de diferentes gêneros textuais. O foco das questões tende a ser a ideia central de cada texto, ver se o aluno é capaz de extrair essa informação essencial. O conhecimento gramatical é importante, além de muita leitura prévia. Um bom leitor não deve ter dificuldade de responder às questões" - professor Fábio Vasques.

Conteúdos recorrentes:

– Conectivos, conjunções e outros marcadores textuais.

– Tempos verbais, especialmente os verbos modais do inglês, importantes para o autor expressar ideias.

– Referências pronominais. O aluno deve ser capaz de seguir o fio da meada do texto para que consiga um bom resultado.

Espanhol

"A competência em espanhol é cobrada como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Os textos são informativos, publicitários, charges, ou seja, textos do dia a dia" - professor Carlos del Castillo.

Conteúdos recorrentes:

– Interpretação e vocabulário

– Verbos, conjunções e pronomes

– Falsos cognatos. Palavras muito parecidas em português e espanhol, mas com significados diferentes, que podem atrapalhar a compreensão.

Matemática

"O Enem é uma prova que cobra os conteúdos tradicionais sob uma perspectiva diferente – a da contextualização –, ao contrário, por exemplo, do vestibular da UFRGS, que apresenta a maior parte das questões com enunciados curtos, objetivos e sem contexto" - professor Bruno Baltazar.

Conteúdos recorrentes:

– Razão, proporção, regra de três

– Porcentagem

– Funções

– Geometria

– Estatística

– Probabilidade

Ciências da Natureza

Física

"Não adianta o aluno saber bem o conteúdo específico se não entende o enunciado. Há questões em que ele vai ter de ler um enunciado, depois interpretar um gráfico e, por fim, resolver a situação-problema. É preciso estar acostumado a esse tipo de questão" - professor Adrô Lara.

Conteúdos recorrentes:

– Ondas são o conteúdo mais presente.

– Mecânica: energia, conservação de energia, trabalho, forças e movimentos.

– Eletricidade: circuitos elétricos, energia consumida, potência.

Química

"Embora a prova de Ciências da Natureza seja menos interdisciplinar, algumas contextualizações podem ser feitas. Problemas ambientais, dopping e o desastre de Mariana podem motivar questões" - professor Rodrigo Smidt.

Conteúdos recorrentes:

– Química orgânica

– Estequiometria

– Soluções

– Termoquímica

– Cinética

Biologia

"Normalmente, as questões do Enem estão bem contextualizadas, e assuntos da atualidade em ecologia, como técnicas alternativas de controle de pragas ou de problemas de manejo de flora e fauna, são pontos de partida para a elaboração de questões" - professor Protasio Moraes.

Conteúdos recorrentes:

– Problemas de poluição.

– O ciclo do Nitrogênio.

– Genética, dos conceitos básicos a clonagem e transgênicos.

– Evolução, adaptação aos ambientes.

– Fisiologia, soros e vacinas.

Ciências Humanas

História

"Em História Geral, prioriza-se a Idade Moderna. Mais presente na prova, a História do Brasil é cobrada de forma de forma bem distribuída" - professor Rafael Bassi.

Conteúdos recorrentes:

– Revoluções americana, francesa e industrial.

– O mundo do século 20, das guerras às transformações sociais.

– Brasil Colônia, em que se discute as formas da colonização portuguesa aqui.

– Império: as transformações com D. João VI, Pedro I e Pedro II

– República: os processos políticos e econômicos.

Geografia

"O Enem dá ênfase a questões que envolvem impactos sociais e ambientais" - professor Saul Chervenski.

"A prova exige uma postura crítica do candidato perante as transformações do espaço" - professora Vera Brandt.

Conteúdos recorrentes:

– Cartografia, escala, coordenadas geográficas, interpretação de sistemas de localização. GPS cai muito na prova.

– Relevo e movimento de placas tectônicas, estruturas geológicas e minérios.

– Clima, aquecimento global, El Niño e La Niña, vegetação, desmatamento, hidrografia.

Filosofia e Sociologia

"A prova cobra a compreensão das teorias e sua relação com determinados momentos históricos. São questões difíceis" - professor Rafael Bassi.

Conteúdos recorrentes:

– Platão, Aristóteles, Iluminismo

– Weber, Durkheim

– Correntes filosóficas do século 20, Existencialismo, Foucault, Simone de Beauvoir

– Sociólogos brasileiros: Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado

– Movimentos sociais, Diretas Já

