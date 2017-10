Para ajudar os candidatos a conhecer os assuntos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e descobrir o que é fundamental revisar nos dias que antecedem as provas, GaúchaZH e Unificado prepararam uma série de vídeos com professores de cada uma das disciplinas exigidas no exame. Neles, os estudantes vão encontrar, em versões resumidas e direto ao ponto, dicas importantes para chegar no dia com maior tranquilidade e garantir boas notas nas provas.

Na prova de Matemática, que acontece no domingo, 12 de novembro — junto com Ciências da Natureza —, o professor do Unificado Eloi Fernandes destaca que geometria, estatística e matemática básica são as três áreas mais cobradas nas questões. Ele recomenda que os alunos revisem as áreas das figuras planas e geometria espacial na primeira; média, moda e mediana na segunda; e porcentagens e escala na terceira.