Banrisul tem lucro líquido de R$ 916,1 milhões em 2024, alta de 5,2% em relação a 2023

Presidente do banco, Fernando Lemos, apresentou resultado financeiro do ano passado. Tiago Pereira / Banrisul

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 916,1 milhões em 2024. O montante representa avanço de 5,2% ante o resultado apresentado em 2023. Os dados do fechamento do ano foram divulgados em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (13), em Porto Alegre.

O resultado ocorre diante de crescimento da margem financeira, incremento da carteira de crédito e aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, afirma que o resultado é importante e mostra a força e solidez da instituição, principalmente em um ano tão desafiador para o Estado diante da enchente.

— É um resultado extremamente satisfatório, tendo em vista tudo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul no ano de 2024, que parecia que o Rio Grande do Sul ia terminar, que o banco ia ter dificuldades nas suas carteiras de crédito — diz.

Crédito

A carteira de crédito do banco cresceu 15,6% no ano, subindo para R$ 62,1 bilhões em dezembro de 2024. Esse movimento foi influenciado, principalmente, pela ampliação no saldo em crédito comercial, crédito rural, financiamentos de longo prazo e câmbio, segundo a instituição. Já o crédito comercial, a maior carteira do banco, ficou em R$ 37,8 bilhões, alta de 8,6% no ano.

Banrisul teve lucro de R$ 916,1 milhões em 2024. Maurício Lima / Divulgação/Banrisul

Novo posicionamento

No final de janeiro, o Banrisul anunciou novo posicionamento no mercado. Entre as medidas, está a abertura da rede de atendimento dos seus caixas eletrônicos para clientes de outros bancos. Neste ano, serão instalados mais de mil equipamentos que oferecem o serviço. Eles ficarão nas agências, mas também em pontos externos, como shoppings, supermercados e postos de combustíveis. Os que já existem serão substituídos pelos novos.

Outra novidade é que a conta digital do Banrisul estará disponível para clientes de todo o Brasil a partir de fevereiro. Também serão abertas novas agências focadas em atender pessoa física e jurídica. Algumas que já existem serão repaginadas, como a própria sede no Centro Histórico. Em cada abertura e reforma, o banco estima investir cerca de R$ 2 milhões.