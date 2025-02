Banrisul prorrogará concurso

O Banrisul prorrogará o resultado do seu último concurso , realizado em 2023. A validade, que terminaria em março de 2025, será ampliada por mais dois anos, avisou à coluna o presidente do banco, Fernando Lemos. A decisão da diretoria foi tomada considerando a necessidade prevista de repor vagas de servidores que estão para se aposentar ou para sair da instituição por outro motivo.

O banco já nomeou 1.954 novos servidores do concurso. No total, a instituição tem 9.452 servidores, além dos terceirizados, com 1,3 mil vigilantes e 900 trabalhadores na área de limpeza.