Dólar fecha sexta-feira cotado a R$ 6,03, apesar de leilão do Banco Central

Moeda norte-americana chegou abriu o dia cotada a R$ 5,99 e aproximou-se do recorde histórico (R$ 6,08) ao longo do dia, quando o valor máximo foi de R$ 6,07.

O dia iniciou com o dólar cotado a R$ 5,99, reflexo de um leilão de linha realizado pelo BC na quinta-feira (12), em que US$ 4 bilhões das reservas internacionais foram vendidos. O acordo prevê a recompra do montante, em abrir e fevereiro do próximo ano.