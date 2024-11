Mercado tem reação negativa a anúncios do governo sobre corte de gastos e isenção do IR

Esperado há semanas e com a missão de ajustar as contas e sossegar o mercado financeiro, o detalhamento do pacote de cortes de gastos, nesta quinta-feira (28), parece ter sido parcialmente ofuscado pelas mudanças propostas no Imposto de Renda (IR), provocando movimento inverso entre os agentes econômicos. Formatado para reforçar o compromisso do governo federal com o equilíbrio fiscal, o conjunto de mudanças, que pega desde o salário mínimo até os supersalários, não conseguiu diminuir a guinada do dólar e nem a queda da bolsa no país.