“Tem muita gente gastando o que não tem", alerta Lula sobre sites de apostas

Presidente demostrou preocupação com vício no jogo de parcela da população em reunião ministerial. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 2 mil plataformas de jogos online irregulares podem ser banidas a partir de 11 de outubro

04/10/2024 - 18h09min