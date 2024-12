Frasle Mobility inaugura caldeira sustentável que usa biomassa na geração do vapor

A redação do Pioneiro e Gaúcha Serra colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

A Frasle Mobility, empresa de soluções, produtos e serviços para montadoras e para o mercado de autopeças de reposição independente, inaugurou nesta quarta-feira (11) a nova caldeira sustentável no parque fabril em Caxias do Sul.

A empresa entende que trata-se de um marco, por contribuir de forma significativa na redução da emissão de gases do efeito estufa da operação – cerca de 60% das emissões da Frasle Mobility e metade da ambição estipulada no compromisso de sustentabilidade da controladora Randoncorp.

Batizado de Caldeira Verde, o projeto consiste na substituição do uso do gás natural por biomassa na geração do vapor que é necessário no processo de prensagem das pastilhas e lonas de freios, componentes que são manufaturados em Caxias.