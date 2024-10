O uso do cartão do Bolsa Família como forma de pagamento de apostas não será proibido, pelo menos por ora. A informação foi divulgada pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, na quinta-feira (3), após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e órgãos do governo para discutir os jogos online no país.