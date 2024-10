O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (3) que 2 mil sites de apostas vão sair do ar nos próximos dias por não terem obtido autorização para operar no país. A última lista divulgada pela pasta mostra que 93 empresas, responsáveis por 205 casas de apostas, receberam aval para atuarem no Brasil.