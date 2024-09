SM de Negócios: Assado Gaúcho, a cultura do churrasco desde a preparação

O idealizador do projeto Assado Gaúcha, Fabrício Tagarra, contou durante a entrevista que com o seu trabalho busca preservar e conservar a cultura da carne, mantendo seus métodos tradicionais de preparo e toda a celebração que há em torno de um bom churrasco para os gaúchos. Com isso, ele se propõem a adentrar à casa do cliente, o assessorando desde a escolha dos cortes até a preparação da carne, seja em uma comemoração com a família e amigos ou até em um evento maior, como um casamento, aniversário, formatura, entre outros.