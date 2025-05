Havan em Garibaldi: Luciano Hang visita a cidade em busca de terrenos para instalar megaloja  

Garibaldi pode ser a próxima cidade da Serra a receber uma unidade da Havan . Na quinta-feira (1º), o empresário Luciano Hang foi recepcionado no município por uma comitiva da prefeitura, entre eles o prefeito Sérgio Chesini. Esse seria o terceiro encontro da administração municipal de Garibaldi com o empresário.

Segundo o prefeito, o empresário desembarcou no aeroclube de Garibaldi e percorreu pontos estratégicos do município. Entre os locais avaliados por Hang está o trecho da BR-470 entre o Posto do Avião e a entrada para o Vale dos Vinhedos.