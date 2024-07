Com a experiência do xis gaúcho, o casal Francisco e Elisete Traesel foi morar no Rio de Janeiro e levou consigo a iniciativa de começar um empreendimento gastronômico. Foi assim que Francisco começou a Tchê Rio, a mais de 1,7 mil km de distância do coração do Rio Grande. Por lá, o negócio fez sucesso. Mas a família precisou voltar.