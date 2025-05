Nova tabela do Imposto de Renda já está em vigor; veja o que muda

Começou a valer nesta quinta-feira (1º) a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 3.036 por mês , o equivalente a dois salários mínimos em valores atualizados.

Uma primeira atualização da tabela do IR já havia sido sancionada em 1º de maio do ano passado.

Como fica a tributação

Salário até R$ 3.036

Salário entre R$ 3.036 e R$ 3.533,31

Salário entre R$ 3.533,31 e R$ 4.688,85

Salário entre R$ 4.688,85 e R$ 5.830,85

Salário acima de R$ 5.830,85

A nova atualização deve ser sentida pelo contribuinte no ano que vem, quando for aberto o período de entrega da declaração do IRPF 2026, que leva em consideração os rendimentos recebidos neste ano.