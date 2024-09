Com recorde em agosto, abertura de MEIs cresce 4% em 2024 no Rio Grande do Sul

Em um ano marcado pelos efeitos da inundação na economia e no mercado de trabalho, o número de novos negócios individuais avançou no Rio Grande do Sul. Após anotar o maior total de registros para um mês de agosto, a abertura de microempreendedores individuais (MEIs) cresceu 4% no acumulado do ano no Estado. Os dados são da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS). Necessidade de formalização para acessar clientes e benefícios e de fonte de renda após impacto da inundação nos empregos formais ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas.