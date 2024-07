Tramitação

Segundo projeto de regulamentação da tributária será votado entre os dias 12 e 14 de agosto, diz Lira

O primeiro, que trata da lei geral do tema, foi aprovado na semana passada. A emenda constitucional da reforma foi promulgada em dezembro do ano passado, mas é necessário regulamentar as mudanças no sistema tributário por lei complementar

15/07/2024 - 21h11min