Depois de entregar, em mãos, ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, um documento com mais de 40 medidas necessárias à recuperação do setor e a manutenção de empregos, a Fiergs reforçou a pauta em um evento realizado nesta segunda-feira (10). Desta vez, o atual presidente, Gilberto Petry, e o eleito, Cláudio Bier, apresentaram as demandas consideradas mais importantes à alguns membros da bancada gaúcha e deputados estaduais.