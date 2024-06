Clovis Tramontina deixou há dois anos a presidência executiva da companhia que leva o nome da família, mas segue uma referência no Estado. Nesta segunda-feira (10) estava na reunião convocada pela Fiergs para cobrar medidas do governo federal. A sua indústria já fez a sua parte, com doações de roupas, colchões e cobertores, e se prepara para fazer mais, com doação de talheres, panelas e móveis de plástico.