As enchentes registradas desde o início de maio provocaram o alagamento de 300 das 720 concessionárias de veículos em atividade no Rio Grande do Sul, o que equivale a danos de cerca de 42% da rede de revendas autorizadas do Estado. Somente no 4º Distrito, em Porto Alegre, estão 43 dessas empresas submersas, assim como dezenas de outras lojas de carros usados.