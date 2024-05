A Caixa Econômica Federal ampliou nesta quinta-feira (16) para 59 o número de cidades do Rio Grande do Sul que podem solicitar o saque calamidade nas agências da Caixa Econômica. A procura pelo benefício também aumentou. A reportagem de GZH circulou por cinco unidades do banco de Porto Alegre nesta quinta e percebeu um aumento da demanda.