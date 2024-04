Com uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão (aproximadamente R$ 5,5 bilhões), a brasileira Livia Voigt é a bilionária mais jovem do mundo, de acordo com a lista anual da Forbes, divulgada nesta terça-feira (2). Aos 19 anos, ela detém uma participação minoritária na produtora de equipamentos elétricos Weg. As informações são do jornal O Globo.