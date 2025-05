10 livros essenciais para alavancar os negócios e a carreira

A leitura de livros para alavancar os negócios e a carreira pode oferecer novas perspectivas, técnicas de gestão e ferramentas de tomada de decisão ZoranOrcik / Shutterstock | Portal EdiCase

Vivemos na era da informação, em que o acesso ao conhecimento nunca foi tão fácil e, ao mesmo tempo, tão raso. Com poucos cliques, é possível encontrar conteúdos sobre praticamente qualquer assunto, o que tem despertado o interesse de muitos brasileiros, especialmente empreendedores, em buscar mais preparo, referências e estratégias para desenvolver seus negócios.

Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2022, realizada pelo Sebrae em parceria com a Anegepe, 60% dos brasileiros sonham em ter o próprio negócio, o maior índice desde o início da série histórica há 23 anos. Esse desejo crescente reflete uma busca por autonomia e melhores oportunidades de renda.

No entanto, muitos desses empreendedores enfrentam desafios relacionados à qualificação. De acordo com levantamento do Sebrae baseado em dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do 2º trimestre de 2023, quase 68% dos 29 milhões de donos de negócios no país têm rendimento de até 2 salários-mínimos. A pesquisa também destaca que o rendimento aumenta à medida que o empreendedor se qualifica.

Apesar dos desafios, há uma tendência positiva: 68% dos empreendedores afirmam ter se preparado para empreender, sendo que 49% realizaram cursos e capacitações antes de iniciar o negócio. Esse movimento indica uma crescente valorização da formação e do conhecimento como ferramentas essenciais para o sucesso empresarial.

Para Thiago Muniz, especialista em negócios e vendas, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e CEO da Receita Previsível, essa abundância de informação representa tanto uma oportunidade quanto um risco. “O desafio está em filtrar, aprofundar e aplicar o que realmente importa. Hoje, com a abundância de informações que podemos ter gratuitamente entrando no YouTube, as habilidades principais são: saber filtrar o que é relevante e aprender a pensar de forma crítica e racional”, analisa.

O perigo dos gurus da internet

Com a explosão das redes sociais, nunca foi tão fácil encontrar conselhos sobre negócios e empreendedorismo. No entanto, o fenômeno dos chamados “gurus empresariais”, figuras que vendem fórmulas mágicas, cursos e workshops sem qualquer lastro prático ou científico, tornou-se uma armadilha comum para empreendedores em busca de atalhos.

“Muitos desses influenciadores jamais administraram um negócio real, mas se posicionam como autoridades absolutas. Por isso, é essencial filtrar essas informações e buscar fontes confiáveis. O mais indicado é procurar por nomes conhecidos, pessoas que fizeram carreira no seu segmento, e que impactam de alguma forma o setor, busque por grandes empresários ou empresas como Natura, Ambev, Itaú, Nubank etc.”, alerta Thiago Muniz.

O problema se agrava com o efeito Dunning-Kruger, viés cognitivo que leva pessoas com pouco conhecimento a superestimarem sua própria competência. Empreendedores iniciantes estão entre os mais vulneráveis a esse fenômeno, muitas vezes trocando o aprendizado estruturado por conteúdos rasos e instantâneos.

“Hoje, com o fácil acesso a ferramentas de automação, redes sociais e inteligência artificial, qualquer um pode se autointitular especialista em marketing após um ou dois resultados pontuais. Mas marketing exige domínio técnico, estudo contínuo, habilidade de pensar racionalmente, leitura de mercado, atualização constante e, acima de tudo, responsabilidade com os dados e com a narrativa construída junto ao consumidor”, completa Thiago Muniz.

Leitura estratégica vs. o caos das modas passageiras

Manter-se atualizado sobre tendências de mercado é essencial, sem dúvida. Tendências refletem mudanças culturais, sociais e econômicas, sinalizando novas demandas e oportunidades. No entanto, há uma grande diferença entre acompanhar tendências com inteligência estratégica e se tornar refém de modismos efêmeros.

“Uma gestão baseada apenas em ‘corrida por tendências’ tende a ser reativa e superficial. Empresas que saltam de uma novidade para outra, sem uma estratégia bem definida, perdem foco, desperdiçam recursos e, muitas vezes, comprometem sua identidade”, ressalta o especialista.

Thiago Muniz ainda complementa que o sucesso sustentável no empreendedorismo raramente vem da última moda. “Ele nasce de uma base sólida: visão de longo prazo, planejamento estratégico, liderança, resiliência e conhecimento multidisciplinar. Esses fundamentos se constroem com estudo estruturado, experiências práticas e, sim, boas leituras”, acrescenta.

Conhecimento estruturado: o diferencial competitivo

É nesse contexto que a leitura estratégica ganha destaque. Mais do que acompanhar o que está em alta, é preciso entender as transformações de forma profunda. Obras que exploram os princípios da gestão, psicologia, economia comportamental e inovação ajudam a tomar decisões mais inteligentes e duradouras.

“Um livro bem escrito por um especialista é como um mentor silencioso, que você pode consultar sempre que quiser. Ao contrário dos conteúdos rápidos da internet, um bom livro oferece reflexões profundas e estruturadas, com ferramentas práticas testadas”, pontua Thiago Muniz.

Diante desse cenário, o especialista Thiago Muniz lista algumas leituras necessárias e importantes para impulsionar seu negócio. Veja a seguir:

1. Receita Previsível

No livro “Receita Previsível”, Aaron Ross e Marylou Tyler ensinam como criar um processo de vendas escalável e científico, eliminando a inconstância nos resultados comerciais Reprodução digital / Editora Autêntica Business | Portal EdiCase

Considerado a “bíblia” do desenvolvimento de vendas B2B, este livro de Aaron Ross e Marylou Tyler revolucionou a forma como empresas estruturam seus processos comerciais, apresentando metodologias que transformaram o crescimento de vendas em um processo científico e previsível. A obra introduz o conceito de “Cold Calling 2.0” e ensina como estruturar equipes especializadas para cada etapa do funil de vendas.

“O ‘Receita Previsível’ mudou completamente minha visão sobre o desenvolvimento de negócios. O maior erro que vejo empreendedores cometerem é acreditar que vendas é uma questão de talento individual ou sorte, quando, na verdade, é um processo que pode ser sistematizado e escalado. Quem aplica os conceitos do livro consegue construir uma máquina de prospecção que gera resultados constantes e mensuráveis, eliminando a montanha-russa de vendas que aflige tantas empresas”, explica Thiago Muniz.

2. Hipercrescimento

Em “Hipercrescimento”, Aaron Ross e Jason Lemkin apresentam sete pilares essenciais para alcançar crescimento exponencial, com base em experiências de empresas como Salesforce e Hubspot Reprodução digital / HSM | Portal EdiCase

Considerado a “Nova Bíblia de Vendas do Vale do Silício”, este livro revoluciona a forma como empresas podem atingir crescimento exponencial – de até 10 vezes. Diferentemente dos conteúdos superficiais que dominam as redes sociais, Aaron Ross e Jason Lemkin oferecem estratégias comprovadas baseadas em experiências reais com empresas como Salesforce, Twilio, Hubspot e Marketo.

A obra vai direto ao ponto, apresentando os sete ingredientes essenciais para o hipercrescimento: garantir um nicho específico, criar um pipeline previsível de vendas, desenvolver processos de vendas escaláveis, dobrar o valor das transações, entender os prazos reais de implementação, reforçar o ownership entre colaboradores e transformar frustrações em oportunidades futuras.

O que torna este livro especialmente valioso é que ele não se perde em teorias abstratas – concentra-se exclusivamente em práticas que funcionam no mundo real dos negócios. Com uma abordagem prática e estratégica, “Hipercrescimento” oferece um mapa claro para empresas que desejam sair da estagnação, especialmente aplicável para negócios SaaS e empresas de tecnologia que buscam escala sustentável.

3. Cabeça de Campeão: Como a psicologia forma vencedores no esporte e na vida

No livro “Cabeça de Campeão”, os autores mostram como a psicologia do esporte de alto rendimento pode ser aplicada na vida e nos negócios Reprodução digital / Casa da Palavra | Portal EdiCase

Este livro transcende as fronteiras do esporte para oferecer lições valiosas ao mundo dos negócios. Em uma era na qual o diferencial competitivo está cada vez mais na resiliência mental, François Ducasse e Makis Chamalidis revelam como a psicologia de um atleta de alto rendimento pode transformar empreendedores em verdadeiros campeões do mercado.

A obra desmistifica o que realmente separa os grandes vencedores daqueles que apenas participam da competição: não é apenas o preparo técnico ou o talento natural, mas uma mentalidade específica cultivada com disciplina. Os autores exploram, com linguagem acessível, como atletas de elite pensam estrategicamente, estabelecem metas realistas, mas desafiadoras, absorvem críticas construtivas e transformam pressão em desempenho superior.

Para empreendedores, as lições são diretamente aplicáveis: assim como um atleta olímpico precisa manter o foco mesmo sob intenso escrutínio, um CEO deve tomar decisões cruciais em momentos de crise. O livro apresenta técnicas práticas para desenvolver resiliência mental, criar rotinas de excelência e adotar uma mentalidade de crescimento contínuo – elementos tão essenciais para superar adversidades nos negócios quanto nas competições esportivas.

“Cabeça de Campeão” oferece insights valiosos sobre como implementar a disciplina e o mindset de um atleta profissional na jornada empreendedora, mostrando como a preparação psicológica meticulosa, comum entre os grandes esportistas, pode ser o diferencial que transforma boas empresas em negócios extraordinários. Uma leitura fundamental para quem busca elevar seu jogo tanto no campo dos negócios quanto na vida pessoal.

4. Coragem para Liderar

No livro “A Coragem para Liderar”, Brené Brown explora como a vulnerabilidade e a coragem são elementos fundamentais para uma liderança mais humana Reprodução digital / Editora BestSeller | Portal EdiCase

O livro de Brené Brown oferece um guia prático para desenvolver habilidades essenciais para criar um ambiente de trabalho psicologicamente seguro, onde a inovação floresce e as pessoas se sentem engajadas e valorizadas. É uma leitura fundamental para quem busca liderar de forma mais humana e eficaz na complexidade do século XXI.

5. Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar

Em “Rápido e Devagar”, Daniel Kahneman analisa os dois sistemas de pensamento humano e mostra como nossos vieses influenciam decisões em negócios e na vida Reprodução digital / Editora Objetiva | Portal EdiCase

Daniel Kahneman explora as duas formas como nossa mente processa informações e toma decisões. O livro desvenda os diversos vieses cognitivos (excesso de confiança, ancoragem, aversão à perda etc.) que frequentemente nos levam a erros de julgamento, tanto na vida pessoal quanto nos negócios.

Para gestores e empreendedores, compreender esses mecanismos é fundamental para aprimorar a tomada de decisão estratégica, realizar negociações mais eficazes e entender melhor o comportamento de clientes e colaboradores.

6. Carreira sem Sofrer: como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você

Em “Carreira sem Sofrer”, Ana Tomazelli propõe uma abordagem para alcançar o sucesso profissional sem abrir mão da saúde emocional e das relações pessoais Reprodução digital / Editora Brasport | Portal EdiCase

É possível ter uma carreira profissional próspera sem que, para isso, seja necessário sofrer e trabalhar de forma exaustiva? Ana Tomazelli, psicanalista e presidente do Ipefem (Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas), responde a essa pergunta em seu novo livro, “Carreira sem Sofrer: como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você”, lançado pela editora Brasport.

7. Degrau Quebrado: A jornada da autoliderança para mulheres em ascensão

O livro “Degrau Quebrado” traz reflexões e estratégias para o fortalecimento da autoliderança feminina e o enfrentamento de barreiras na ascensão profissional Reprodução digital / Maquinaria Editorial | Portal EdiCase

Toda mulher chega em um determinado momento da carreira em que é preciso superar o degrau quebrado: um momento marcado por obstáculos que desviam e impedem o crescimento profissional. Esta dificuldade de ascensão é uma das principais lacunas a ser vencida no plano de ascensão da sua carreira.

Neste livro, Elisa Rosenthal, idealizadora e presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário, apresenta os caminhos para o desenvolvimento da autoliderança e para maior clareza sobre o planejamento, o desenvolvimento e exercício da liderança feminina.

8. Smart Skills: Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz

Em “Smart Skills”, Antonio Muniz ensina como identificar e usar seus pontos fortes para uma carreira alinhada à inteligência emocional, técnica e adaptativa Reprodução digital / Editora Brasport | Portal EdiCase

Neste livro, o autor Antonio Muniz, CEO Advisor 10X e presidente da Editora Brasport, identifica e analisa um grande desafio nas carreiras atuais: aproveitar as qualidades individuais para gerar resultados considerando os avanços tecnológicos da Inteligência Artificial (IA). Ele reconhece a importância do trabalho humano mesmo com o avanço da IA.

Para ajudar os leitores a encontrarem a carreira que mais se adeque com a sua personalidade, o autor mostra como descobrir seus pontos fortes considerando três inteligências: natural, técnica e adaptativa. Por meio de estudos científicos mais modernos e robustos, será possível descobrir as suas habilidades e ter uma carreira produtiva e feliz.

9. Organizações Cognitivas: Alavancando o Poder da IA Generativa e dos Agentes Inteligentes

No livro “Organizações Cognitivas”, Kenneth Corrêa explora como a IA generativa e agentes inteligentes estão transformando o futuro do trabalho Reprodução digital / Kenneth Corrêa | Portal EdiCase

A obra explora como a inteligência artificial generativa e os agentes inteligentes estão revolucionando a gestão e as operações das organizações. Escrito por Kenneth Corrêa, sócio e diretor de estratégia da 80 20 Marketing, professor de MBA na FGV e palestrante internacional renomado por sua expertise em inovação e tecnologias emergentes, este livro oferece uma análise profunda e prática das transformações que moldam as empresas do futuro.

Além disso, o livro examina as habilidades e competências que serão essenciais no mercado de trabalho futuro e as reformas educacionais necessárias para preparar as próximas gerações. Ele aborda os desafios e oportunidades no mercado de trabalho e na previdência social na era da IA, incluindo o impacto do fenômeno Nem-Nem (Nem Estuda, Nem Trabalha) e as soluções que a IA pode oferecer para a sustentabilidade do sistema previdenciário.

10. A Startup Enxuta

Em “A Startup Enxuta”, Eric Ries apresenta uma metodologia inovadora para construir negócios eficientes Reprodução digital / Editora LeYa | Portal EdiCase

A obra “A Startup Enxuta” revolucionou a forma como novos negócios são construídos e produtos são desenvolvidos. Eric Ries, empreendedor residente na Harvard Business School, apresenta uma metodologia rigorosa e prática que desafia a sabedoria convencional sobre inovação empresarial.

O que diferencia esta obra dos conteúdos superficiais sobre empreendedorismo é sua abordagem científica e testada em campo. Eric Ries define uma estrutura que elimina o desperdício – entendido como “toda atividade que não contribui para se aprender a respeito dos clientes” – e implementa ciclos rápidos de desenvolvimento, teste e aprendizado. Essa metodologia permite construir produtos que realmente atendam às necessidades do mercado antes que os recursos se esgotem.

O livro introduz conceitos fundamentais como MVP (Produto Mínimo Viável), pivotagem estratégica e contabilidade de inovação, que se tornaram pilares do vocabulário empreendedor global. Através de casos reais e experiências pessoais, o autor demonstra como empresas de diferentes portes – desde startups de garagem até gigantes corporativas – podem aplicar princípios científicos para navegar pela incerteza inerente à inovação.