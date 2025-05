No primeiro dia de consulta, 473 mil beneficiários do INSS pedem ressarcimento de descontos em folha

Presidentes do INSS e do Dataprev concederam entrevista coletiva nesta terça-feira. CanalGov / Reprodução

No primeiro dia do prazo para a consulta de descontos na folha de aposentados e pensionistas, mais de 470 mil beneficiários do INSS pediram restituição de recursos. O dado foi divulgado no final da tarde desta quarta-feira (14) pela direção do instituto, em coletiva de imprensa.

Conforme o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, até as 16h, 480.660 pessoas abriram pedidos de ressarcimento no sistema da instituição. Desse contingente, 473.940 (98,6%) beneficiários não reconheceram o vínculo com a entidade responsável pelos descontos em seus pagamentos. Outros 6.720 reconheceram a autorização para as contribuições em folha e não finalizaram os pedidos.

As contestações abrangeram todas as 41 entidades que mantêm vínculo ativo com o INSS para o desconto de aposentados. Parte delas foi alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, deflagrada para combater fraudes contra aposentados.

A partir da contestação, essas associações terão 15 dias úteis para apresentar documentação que comprove a autorização do beneficiário ou para restituir os valores descontados indevidamente.

Nos casos em que as entidades reconheçam o desconto irregular, o valor correspondente terá de ser pago ao Tesouro Nacional, que restituirá o os aposentados por meio de inclusão na folha de pagamento.

Mais de 90% dos pedidos foram feitos por meio do aplicativo ou pelo site Meu INSS. O restante foi solicitado pelo telefone 135.

De acordo com o INSS, mais de 9,4 milhões de aposentados e pensionistas tiveram algum desconto nos benefícios e foram notificados para avaliar se a contribuição foi autorizada ou se houve fraudes.

— Reforçamos que os pedidos devem ser feitos pelo aplicativo Meu INSS, pelo site ou pela central de atendimento 135. Não há outras formas e nem ligações do INSS a aposentados — ressaltou Waller Júnior.

Na coletiva, o presidente do Dataprev, Rodrigo Assumpção, reconheceu que houve instabilidade no sistema no primeiro dia de consulta e relatou que, até as 16h, houve mais de 8,5 milhões de acessos à plataforma Meu INSS.

— Pela manhã, mesmo com a ampliação significativa da infraestrutura que suportava o sistema, tivemos alguns momentos de instabilidade. Depois ficou estável à tarde, e a expectativa é de termos um dia mais tranquilo amanhã (quinta) — disse Assumpção.

O presidente do INSS pediu que "curiosos" não acessem o sistema, evitando atrapalhar a procura de pessoas que foram vítimas de fraude.

Veja como será o processo de ressarcimento

Como será feita a comunicação

Toda a comunicação será feita pela plataforma Meu INSS (aplicativo de celular, navegador web e telefone 135). O INSS não entrará em contato por telefone, SMS ou e-mail.

Qual a cobertura do ressarcimento

O ressarcimento será para os descontos realizados nos últimos cinco anos, a partir de março de 2020. A devolução do valor, no entanto, será feita de forma escalonada.

Como será feito o pagamento

O INSS creditará o valor ressarcido na conta em que o segurado recebe o benefício. Não haverá transação por Pix.

Quando será feita a devolução do dinheiro

A partir do próximo pagamento, entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Nesta primeira etapa, serão devolvidos somente os valores descontados entre o fim de abril e o início de maio.

Como será a cobrança

O sistema do INSS gerará automaticamente uma cobrança para a associação responsável pelo desconto. O INSS defenderá o cidadão perante a associação.

Qual será o prazo dado às associações

A associação terá 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o segurado, juntando no sistema três informações: comprovação de associação, autorização do desconto e documento de identidade do segurado.

Será preciso entrar na Justiça?

Não. O INSS garante que todos os beneficiários que tiveram descontos indevidos vão receber o dinheiro de volta.

Caso a entidade não faça a devolução do valor, a Advocacia-geral da União (AGU) entrará com uma ação contra ela.