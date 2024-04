O ano de 2023 foi o que registrou o maior número de contratações de imigrantes no mercado de trabalho formal do Rio Grande do Sul. Conforme dados do Novo Caged, computados pela Federação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), o saldo de contratações de trabalhadores estrangeiros no Estado no ano passado chegou a 6.745, após 29.505 admissões e 22.760 desligamentos.