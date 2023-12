O governo federal decidiu nesta terça-feira (19), antecipar o cronograma e aumentar, gradualmente, o percentual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel vendido no Brasil. O percentual, atualmente estabelecido em 12%, passará para 14% (mistura B14) a partir de março de 2024 e para 15% (B15) em 2025.