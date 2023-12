A perspectiva de crescimento do desemprego não é o único fator que atemoriza o setor produtivo do Rio Grande do Sul diante do veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento. Os efeitos da medida no orçamento das empresas e das famílias são considerados danosos por diferentes segmentos econômicos do Rio Grande do Sul, que projetam aumento de custos e crescimento da inflação se o benefício não for mantido.