O Banrisul apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (20), a nova diretoria. Os nomes, que já atuam desde agosto, estarão à frente dos cargos até 2027 (veja lista abaixo). Juntamente com o novo corpo, o presidente da instituição, Fernando Lemos, apresentou também as diretrizes da nova gestão. Com forte aposta em tecnologia, o banco do Estado vai priorizar a abertura digital e o apetite comercial neste segmento.



Segundo Lemos, o foco será o posicionamento de mercado como um banco que conhece bem o seu cliente: