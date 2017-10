EVARISTO SA / AFP

A ministra do Supremo Tribunal Fedral (STF) Rosa Weber suspendeu, nesta terça-feira (24), a portaria do Ministério do Trabalho que modificou as regras de fiscalização de trabalho escravo. Segundo informações do portal de notícias jurídicas Jota, ela acolheu, com liminar (decisão imediata e provisória), pedido da Rede.

O partido entrou no STF com ação para que a portaria fosse declarada inconstitucional, sob o argumento de que os efeitos do texto são um retrocesso social e ferem os princípios da dignidade humana. Além disso, a legenda afirmou que a mudança foi endossada pelo presidente Michel Temer apenas para agradar à bancada ruralista na véspera da votação de denúncia na Câmara.

A Rede ainda defendeu que o Ministério Público Federal (MPF) e todas as autoridades da área trabalhista criticaram a decisão do Planalto. Para a sigla, as mudanças prejudicam a fiscalização do trabalho análogo à escravidão.

Entenda a portaria

O Ministério do Trabalho publicou, na segunda-feira (16), uma portaria que estabelece novas regras para caracterização de trabalho análogo à escravidão e para atualização do cadastro de empregadores que tenham submetido pessoas a essa condição, a chamada "lista suja do trabalho escravo".