Confira 5 benefícios para investir no Garden Home Resort 

Obra antecipada é um dos diferenciais do empreendimento, segundo o diretor. RCorrea Engenharia | Divulgação

Por ser uma das formas mais tradicionais e seguras de construir um patrimônio, muitas pessoas decidem aplicar em ativos imobiliários que possuem baixo risco e uma boa taxa de retorno. Contudo, para receber um bom retorno financeiro é necessário conhecer as estratégias do mercado imobiliário e saber por onde começar a investir. Um jeito de fazer isso é através de trocas com especialistas, como é o caso da R.Correa Engenharia , que atua há mais de 45 anos no ramo da construção civil e incorporações imobiliárias.

Muitas pessoas ainda se questionam se vale a pena investir em imóveis. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), demonstrou que investir no setor imobiliário é mais rentável do que em aplicações financeiras. Considerando a valorização do imóvel, junto com o ganho do aluguel, os dados do levantamento indicam que os ativos superaram a renda fixa e a inflação. Diante disso, comprar um imóvel é uma boa alternativa, pensando tanto em moradia, quanto em investimento à longo prazo.

Confira algumas dicas da construtora para entender os benefícios de investir no Garden Home Resort.

1. Invista em uma localização estratégica

De acordo com o sócio-diretor, Paulo José Rockenbach, o ponto de partida para quem está pensando em investir deve ser avaliar a localização do imóvel. Empreendimentos que contem com comércios, escolas, hospitais e conveniências em geral por perto, são mais valorizados. Para ele, isso se torna um ponto importante a considerar porque faz com que as pessoas que residam na região, realizem suas atividades sem a necessidade de utilizar algum meio de transporte.

Outros pontos essenciais que devem ser analisados inicialmente são: segurança, posição solar do apartamento, infraestrutura que o empreendimento oferece — quanto maior as opções de lazer, melhor a sua qualidade de vida será, alega Rockenbach — além do fácil acesso a vias de acesso e de serviços de transporte público.

2. Imóveis na planta

Rockenbach fala sobre os inúmeros benefícios em investir em imóveis que estão na planta. Segundo ele, a aplicação é uma alternativa para quem busca maximizar a valorização do patrimônio e aproveitar condições especiais de mercado. Os preços mais baixos, quando comparados aos prontos, são diferenciais assim como as condições de pagamento mais flexíveis oferecidas pelas construtoras.

— Adquirir um imóvel na planta, como os apartamentos do Garden Home Resort, é mais do que uma escolha: é uma oportunidade estratégica de investimento. Com unidades de 1 dormitório a partir de 399 mil reais e 3 dormitórios a partir de 799 mil reais, estamos falando de um imóvel que se valoriza com o tempo, além de garantir um diferencial competitivo no mercado pela infraestrutura e localização privilegiada — destaca o empresário.

No caso do Garden Home Resort, o sócio-diretor complementa que os compradores poderão contar com o Banrisul para o financiamento de até 90% do valor do imóvel, onde a instituição pode exigir um aporte inicial reduzido por parte do comprador.

— O Garden está localizado no melhor ponto do bairro Tristeza, ao lado do Zaffari e possui lazer completo, brinquedoteca, play, pracinha, quadra iluminada, piscina infantil, e bicicletas do próprio condomínio. Tudo isso impacta na valorização do imóvel — finaliza.

3. Busque dados sobre o poder aquisitivo da região

Entender mais da condição socioeconômica dos moradores de uma determinada região também pode ser uma estratégia a ser considerada antes de investir em um imóvel. De acordo com o sócio-diretor, a renda per capita dos indivíduos de um bairro é um parâmetro importante para identificar regiões com potencial de valorização.

Um levantamento realizado pelo ObservaPOA indica que as famílias do bairro Tristeza, na região da Zona Sul de Porto Alegre, contam com uma renda de média à alta. Dados como a renda média, índices de educação e acesso a serviços são parâmetros que ajudam investidores a compreender a demanda e o potencial de valorização de uma região.

Prestes a entregar o empreendimento Garden Home Resort, localizado na Avenida Otto Niemeyer, 809, o empresário aconselha que entender mais sobre o comportamento das pessoas que habitam a região na qual se tem interesse em investir, é um passo importante. Segundo ele, a localização do empreendimento foi essencial para definir o estilo de imóvel a ser construído na área.

— Com mais de 30 opções de lazer em 6 mil m² de área e grupo gerador para as áreas condominiais, esse é o único empreendimento novo na Zona Sul com piscina semiolímpica com raia de 24 metros. A região onde está localizado foi um ponto importante para a construção do imóvel, pois consideramos o quanto isso reflete na valorização imobiliária e na atratividade da região para novos empreendimentos — explica o CEO.

4. O reflexo do planejamento urbano nas aplicações

Você já pensou no impacto que o planejamento urbano tem sobre um novo imóvel? Através desse ponto, é possível construir espaços que diminuam os problemas vindos da urbanização (como poluição, congestionamentos, impactos ecológicos ou vazios urbanos) e, consequentemente, antecipar tendências futuras e até mudanças climáticas.

— O planejamento urbano também é um fator que pode influenciar na valorização de um empreendimento. Um exemplo de empreendimento que atua junto com o planejamento urbano a seu favor é o próprio Garden Home Resort. Por conta do local em que está situado, a revitalização da Orla do Guaíba e os investimentos na infraestrutura urbana têm trazido novas oportunidades para a Zona Sul de Porto Alegre — comenta.



Ele complementa que a duplicação de avenidas e o prolongamento da Orla do Guaíba também são fatores que têm influenciado o acesso para a área e atraído investimentos no empreendimento. A Zona Zul é considerada a região com maior aumento populacional da capital gaúcha no período entre 2000 e 2010, conforme dados divulgados pelo ObservaPOA .

Mais de 6 mil m² de lazer fazem do Garden Home Resort um ambiente seguro e valorizado, conforme sócio-diretor. RCorrea Engenharia | Divulgação

5. Aprofunde seus conhecimentos sobre renda passiva

A renda passiva é o sonho de muitas pessoas por receber rendimentos sem a necessidade de esforço contínuo, após o trabalho inicial ter sido feito. Ativos como imóveis, investimentos financeiros ou produtos digitais são algumas alternativas que possibilitam a entrada periódica de caixa.

Se tratando de aplicar seu dinheiro em imóveis, o estudo sobre a Valorização do Imóvel no Brasil, da Abrainc, revela que investir no segmento não só garante valorização patrimonial a longo prazo, mas também oferece uma renda passiva atrativa por meio do aluguel. Nos últimos dez anos, o retorno médio anual do aluguel foi de 6,9%, superando rendimentos de aplicações como poupança e CDB, o que demonstra a segurança e rentabilidade do setor imobiliário para quem busca alternativas de geração de renda contínua.

— Adquirir um apartamento no Garden se trata de um investimento, já que pode render ótimos frutos e ainda valorizar com o tempo. Sempre falamos que investir em imóveis permite gerar uma renda passiva, pois a procura por um bom imóvel para alugar não termina e, raramente, diminui em tempos de crise — aponta.

6. Imóveis na planta

Para finalizar as dicas, Rockenbach fala sobre os inúmeros benefícios em investir em imóveis que estão na planta. Segundo ele, a aplicação é uma alternativa para quem busca maximizar a valorização do patrimônio e aproveitar condições especiais de mercado. Os preços mais baixos, quando comparados aos prontos, são diferenciais assim como as condições de pagamento mais flexíveis oferecidas pelas construtoras.

— Adquirir um imóvel na planta, como os apartamentos do Garden Home Resort, é mais do que uma escolha: é uma oportunidade estratégica de investimento. Estamos falando de um imóvel que se valoriza com o tempo, além de garantir um diferencial competitivo no mercado pela infraestrutura e localização privilegiada — destaca o empresário.

No caso do Garden Home Resort, o sócio-diretor complementa que os compradores poderão contar com o Banrisul para o financiamento de até 90% do valor do imóvel, onde a instituição pode exigir um aporte inicial reduzido por parte do comprador.