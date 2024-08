Após a estrutura da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) de Passo Fundo ser implodida parcialmente no último domingo (11), equipes deram início à etapa de fragmentação mecanizada, que separa o concreto e as ferragens da estrutura. O ferro retirado será reciclado, já o concreto deve ser aplicado na construção do novo empreendimento no mesmo terreno.