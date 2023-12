Quem pensa em adquirir uma segunda residência para usufruir de momentos de tranquilidade com a família, geralmente confronta dois dilemas: o primeiro é ficar preso a um mesmo destino de férias. O segundo, são os custos de manutenção de um imóvel que pode passar boa parte do ano inerte. A Kempinski, referência centenária da melhor hotelaria da Europa, traz uma solução inteligente para essas questões, no seu primeiro empreendimento na América do Sul, em Canela.