Segundo o coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Forçado da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Antônio Carlos de Mello Rosa, o Brasil pode começar a ser citado como exemplo negativo nos organismos multilaterais por conta da portaria, publicada na segunda-feira (16), que dificulta a comprovação de trabalho escravo. As informações são do jornal O Globo.

A medida do governo — que muda o que os fiscais podem considerar trabalho análogo à escravidão, previsto no Código Penal — é considerada ilegal por Mello Rosa e por entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores. Segundo especialistas, qualquer mudança teria de ser feita por lei e não através de portaria.

— A OIT lamenta essa regressão na luta contra o trabalho escravo. Este documento, de uma vez só, impede o trabalho da fiscalização e esvazia a lista suja. Ao obrigar que um policial lavre um boletim de ocorrência, impede ações de resgate. Se um auditor fiscalizar uma obra e constatar que há trabalhadores escravizados, não poderá resgatá-los — afirmou Mello Rosa ao O Globo.

A portaria, assinada pelo ministro Ronaldo Nogueira, também estabelece que deverá constar "obrigatoriamente" do auto de infração uma série de materiais para identificar a existência dos delitos. São eles: "menção expressa a esta Portaria e à PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016; cópias de todos os documentos que demonstrem e comprovem a convicção da ocorrência do trabalho forçado; da jornada exaustiva; da condição degradante ou do trabalho em condições análogas à de escravo; fotos que evidenciem cada situação irregular encontrada, diversa do descumprimento das normas trabalhistas, nos moldes da Portaria MTE 1.153, de 14 de outubro de 2003; e descrição detalhada da situação encontrada".

O texto também faz alterações na norma que criou o cadastro de empregadores que submetem indivíduos a essa situação, a chamada "lista suja do trabalho escravo".

A portaria traz o conceito de quatro situações que configuram regime de trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo e que devem ser observadas e documentadas pelos auditores do ministério na hora da fiscalização das propriedades para comprovar as condições de trabalho das vítimas.

As exigências valem para o enquadramento dos casos no crime e para possibilitar a inclusão na "lista suja" do empregador, a quem será assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa diante da conclusão da inspeção do governo. Na prática, a portaria dificulta a punição de flagrantes em situações desse tipo.

O diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, que reúne 500 empresas que defendem a atuação socialmente responsável, diz que a portaria tira a credibilidade da lista suja:

— A lista vai ficar submetida à questão política. É um risco para as empresas que vão comprar e financiar quem pode ter sido flagrado usando trabalho escravo. Corre o risco de ser considerado corresponsável. Essas medidas geram insegurança e afetam a credibilidade da lista, o instrumento mais importante no mundo, referência global. As empresas vão ficar sem bússola para identificar oportunistas que se beneficiam da exploração.

Além disso, a medida pode prejudicar a economia do Brasil, conforme explicou Leonardo Sakamoto, conselheiro do Fundo das Nações Unidas contra o Trabalho Escravo.