A Expointer de 2023 reuniu 822 mil visitantes e comercializou quase R$ 8 bilhões, números recordes entre todas as edições da feira, o que elevou a régua para a edição seguinte. Mas as águas da enchente de maio castigaram grande parte do Estado, incluindo o parque Assis Brasil, em Esteio, cuja área de 141 hectares foi quase toda submersa, com danos estruturais em alguns pavilhões.