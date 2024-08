Reafirmando a relevância do agronegócio para a economia gaúcha e para a reconstrução do Estado, o Grupo RBS abre as portas da sua casa na 47ª Expointer com programação ampliada e uma edição especial do Troféu Guri. Combinando intensa cobertura editorial, com realização de debates, transmissão de programas e eventos institucionais e com parceiros.